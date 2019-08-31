Xiaomi продовжує дивувати – розумна мультиварка Solista Solo Intelligent Cooking Machine

Китайська компанія впевнено продовжує розвивати власну лінійку побутової техніки. Черговою новинкою компанії стала оригінальна мультиварка, що поєднує також функції міксера і сковороди.

Універсальний гаджет здатний замінити відразу кілька кухонних електроприладів. Solista Solo Intelligent Cooking Machine поєднує в собі відразу декілька приладів. Це і газова плита, і витяжка, і сковорода з режимом рівномірного приготування.

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Приготування овочів і м'яса відбувається рівномірно, завдяки рухомій системі лопаток, які періодично перевертають шматочки їжі та не дозволяють їй підгоріти.

Ємність чаші пристрою – 3,5 літра

Вага пристрою –5 кілограмів

Виготовлена ​​вона з литого алюмінію із антипригарним покриттям. Відкидна кришка виконана з розжареного скла, тому процес приготування можна контролювати, не відкриваючи прилад.

Як працює мультиварка від Xiaomi

Для роботи з мультиваркою виробник випустив фірмовий додаток. З його допомогою можна вибирати рецепти, регулювати температуру, час приготування і частоту обертання лопаток.

Особливості мультиварки Solista Solo Intelligent Cooking Machine, дивіться на відео:

Про готовність страви додаток повідомляє власнику смартфона сповіщенням. Ще однією особливістю приладу є можливість готувати страви без додавання олії чи вершкового масла. Встановлений датчик самостійно регулює потужність нагріву з мінімальним виділенням пару.

Ціна. Solista Solo Intelligent Cooking Machine коштує 142 долари – 3 853 гривні.

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