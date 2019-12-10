Redmi K30: новий флагманський смартфон від Xiaomi – характеристики і ціна

Китайська компанія Xiaomi презентувала свій новий флагманський смартфон Redmi K30. Смартфон буде доступний у двох модифікаціях: із підтримкою 4G або 5G-мережі.

Характеристики

Моделі Redmi K30 відрізняються не лише підтримкою мобільної мережі, але й процесорами. Так, Redmi K30 5G працює на процесорі Snapdragon 765G, а його аналог із 4G працює на Snapdragon 730G.

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Redmi K30 отримав 6,67-дюймовий Full HD+ екран з роздільною здатністю 1080×2400 пікселів. Для додаткового захисту смартфон покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 5.

Відрізняються новинки і камерами. Redmi K30 5G оснащений акумулятором на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 30-Вт, а K30 4G – 4400 мАг (швидка зарядка 27 Вт).

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Датчик відбитків пальців розмістили на боковій панелі. До речі, новинки мають 3,5-міліметровий роз’єм для навушників.

Обидві моделі працюють під управлінням операційної системи Android 10 з фірмовою прошивкою MIUI 11.

Камери

Модуль основної камери представлений чотирма об’єктивами.

Головний модуль має роздільну здатність в 64 Мп

8 Мп ультраширокий модуль

5 Мп супермакро камера (в K30 — 2 Мп)

2 Мп для портретних фото.

Фронтальна камера розміщена у спеціальному отворі. Там розмістили два об’єктиви — на 20 і 2 Мп.

Redmi K30 отримав подвійну фронтальну камеру

Ціна

Redmi K30 надійде у продаж у білому, синьому, червоному і фіолетовому кольорах. Продаж версії Redmi K30 4G стартує 12 грудня. Redmi K30 5G надійде в продаж трохи пізніше – у січні 2020 року.

Версія Redmi K30 4G 6 ГБ + 64 ГБ оцінена у 1599 юанів (227 доларів або 5 600 гривень)

Redmi K30 4G 6 ГБ + 128 ГБ коштує на китайському ринку 1699 юанів (241 доларів або 5 900 гривень)

Redmi K30 4G 8 ГБ + 128 ГБ — 1899 юанів (269 доларів 6 600 гривень)

Redmi K30 4G 8 ГБ + 256 ГБ — 2199 юанів (227 доларів 7 700 гривень)

Redmi K30 5G 6 ГБ + 64 ГБ — 1999 юанів (312 доларів 7 тисяч гривень)

Redmi K30 5G 6 ГБ + 128 ГБ — 2299 юанів (326 доларів 8 тисяч гривень)

Redmi K30 5G 8 ГБ + 128 ГБ — 2599 юанів (369 доларів 9 тисяч гривень)

Redmi K30 5G 8 ГБ + 256 ГБ — 2899 юанів (227 доларів 10 100 гривень).

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