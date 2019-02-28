Xiaomi Redmi Note 7 з тріском провалив випробування на міцність

В своїй рекламній кампанії Xiaomi описує смартфон Redmi Note 7, як дуже міцний та надійний, яким навіть можна колоти горіхи. Проте відомий техноблогер Зак Нільсон у своєму новому відео вщент спростував ці гучні заяви.

Автор YouTube-канала JerryRigEverything провів своє фірмове випробування бюджетної новинки.

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У Xiaomi Redmi Note 7 використовується загартоване скло Corning Gorilla Glass п'ятого покоління. Воно дряпається точно так само, як і у всіх сучасних смартфонах.

Рамка пристрою виконана з пластика, який м'якше за метал, а значить з більшою ймовірністю пом'якшить удар при падінні. Але є у цього матеріалу і один великий недолік – низька міцність.

Випробування Xiaomi Redmi Note 7 на міцність – дивіться відео

Коли блогер перший раз спробував зігнути Xiaomi Redmi Note 7, той трохи піддався і змінив форму, але залишився цілим. Потім Нільсон доклав зусилля зі зворотного боку – корпус пристрою тріснув в декількох місцях, а слідом розбилося скло ззаду і спереду.

Після розбирання Redmi Note 7 з'ясувалося, що всередині у ґаджета є металева рамка, але вона переривається в місцях розташування кнопок і лотка для SIM-карт, де корпус і зламався.

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