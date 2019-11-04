Xiaomi знизила вартість смартфона Redmi Note 8 Pro

Китайська компанія Xiaomi заявила про знижку на новий смартфон середнього класу Redmi Note 8 Pro. Смартфон подешевшав у рамках підготовки до великого розпродажу в Китаї "11.11".

Як передає ilenta.com, готуючись до цього розпродажу Xiaomi поступово знижує вартість своїх смартфонів.

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Нова ціна

Знижка Redmi Note 8 Pro відбувається у топовій модифікації. Стартова ціна цього смартфона на китайському ринку становила 270 доларів (6 700 гривень).

Зараз Redmi Note 8 Pro з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті коштує у Китаї 255 доларів (6300 гривень). Тобто пристрій подешевшав на 15 доларів. Така знижка не є надто суттєвою. Та новинку представили у серпні і вже за кілька місяців він отримав знижку – непоганий бонус.

Redmi Note 8 Pro: відеоогляд

Чим цікавий Redmi Note 8 Pro? Це наступник справжнього смартфона-бестселера Note 7 Pro. Новинка отримала 6,53-дюймовий IPS-дисплей з лаконічним вирізом вгорі екрану.

Увагу привертає камера, що отримала аж 4 модулі. Основний сенсор Samsung ISOCELL GW1 з роздільною здатністю 64 Мп доповнений 8-мегапіксельним модулем з ширококутною оптикою, 2-мегапіксельним з макрооб'єктивом і датчиком глибини. Роздільна здатність сенсора фронтальної камери – 20 Мп.

Ціна. В Україні модифікація з 6/64 ГБ пам’яті коштує 6 999 гривень. Версія 8 /256 ГБ пам’яті на нашому ринку не доступна. Хоча на знижку нам розраховувати не варто, принаймні поки що. Можливо Redmi Note 8 Pro подешевшає під час Чорної п’ятниці, що цього року відбудеться 22 листопада.

Що таке розпродаж "11.11"? Це масовий розпродаж на китайському ринку. Знижки відбуваються щороку 11 листопада, коли в Китаї визначають День холостяка. Таку назву свято отримало через те, що дата проведення (11.11) складається з 4 одиниць, які символізують людей, що не перебувають у парі.



Розпродаж у цей день почали влаштовувати відносно недавно – приблизно з 2012 року. Ця подія нагадує Чорну п’ятницю, яку святкують в Європі та США. Щороку до акції з розпродажами долучаються такі відомі онлайн-площадки як Taobao, Tmall та AliExpress.

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