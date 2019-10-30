Оригінально: Xiaomi випустила спеціальну версію смартфона Redmi Note 8 Pro Terminator Edition

Спеціально до прем’єри фільму "Термінатор: Темні долі" китайський виробник Xiaomi випустив унікальну версію смартфона Redmi Note 8 Pro. Ця модель має назву Terminator Edition і буде доступна на території Іспанії.

Як передає Gizmochina, новинка надійде у продаж у версії з 6 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 64 ГБ.

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Чим цікавий? Смартфон отримав 6,53-дюймовий IPS-дисплей з краплеподібним вирізом вгорі для селфі-камери. Працює пристрій на базі 8-ядерного процесора Helio G90T. На задній панелі розмішена камера з 4 модулями: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп+ 2 Мп.

¡Todo esto puede ser tuyo por comprar un #RedmiNote8Pro en nuestras Mi Stores! Además, en las tiendas de Madrid tenemos entradas para ver #TerminatorDestinoOscuro el 29 de octubre en el Kinépolis de Ciudad de la Imagen. pic.twitter.com/p6vlGz7wJL — Xiaomi España (@XiaomiEspana) October 23, 2019

При чому тут Термінатор? При покупці Redmi Note 8 Pro Terminator Edition його покупці зможуть прикрасити свій смартфон особливим чохлом і отримають ексклюзивний цифровий контент, що й буде нагадувати легендарну серію фільмів.

Ціна. Смартфон Redmi 8 Pro Terminator Edition оцінений у 229 євро (6 400 гривень). Пропозиція діє тільки до 29 жовтня.

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