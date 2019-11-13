Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T офіційно анонсували в Україні: характеристики і ціна
У Києві відбулась презентація новинок від Xiaomi. Під час заходу представили смартфон Redmi Note 8T. Він може похвалитись одразу 4 камерами і відносно доступною ціною.
Виробник називає новинку "зіркою" середнього рівня. Фактично, його можна вважати оновленою версією Redmi Note 8.
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Характеристики. Redmi Note 8T отримав 6,3-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD + (2340 х 1080 пікселів). Тут розмістили процесор Snapdragon 665, що працює із 4 ГБ оперативної пам’яті. На вибір у користувача 3 варіанти флеш-накопичувача: 32/64 або 128 ГБ.
Redmi Note 8T отримав 4 камери
Ємність акумулятора новинки становить 4000 мАг. Новинка працює під управлінням операційної системи Android 9.0.
Модуль основної камери складається із 4 датчиків на 48 + 8 + 2 + 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 13 Мп. Її заховали в акуратному вирізі, що схожий на краплю.
Фронталку заховали у краплеподібному вирізі
Ціна в Україні
- Модель із накопичувачем 32 ГБ коштує 5499 гривень;
- Модифікація із 64 ГБ оцінена у 5 999 гривень;
- А за топову модель із 128 ГБ пам’яті доведеться заплатити 6 499 гривень.
Redmi Note 8T надійде у продаж 14 листопада.
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