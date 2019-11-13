Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T офіційно анонсували в Україні: характеристики і ціна

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Xiaomi Redmi Note 8T – технічні характеристики, ціна в Україні
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T: ціна в Україні / akket.com

У Києві відбулась презентація новинок від Xiaomi. Під час заходу представили смартфон Redmi Note 8T. Він може похвалитись одразу 4 камерами і відносно доступною ціною.

Виробник називає новинку "зіркою" середнього рівня. Фактично, його можна вважати оновленою ​​версією Redmi Note 8.

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Характеристики. Redmi Note 8T отримав 6,3-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD + (2340 х 1080 пікселів). Тут розмістили процесор Snapdragon 665, що працює із 4 ГБ оперативної пам’яті. На вибір у користувача 3 варіанти флеш-накопичувача: 32/64 або 128 ГБ.

Redmi Note 8T

Redmi Note 8T отримав 4 камери 

Ємність акумулятора новинки становить 4000 мАг. Новинка працює під управлінням операційної системи Android 9.0.

Модуль основної камери складається із 4 датчиків на 48 + 8 + 2 + 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 13 Мп. Її заховали в акуратному вирізі, що схожий на краплю.

Redmi Note 8T

Фронталку заховали у краплеподібному вирізі

Ціна в Україні

  • Модель із накопичувачем 32 ГБ коштує 5499 гривень;
  • Модифікація із 64 ГБ оцінена у 5 999 гривень;
  • А за топову модель із 128 ГБ пам’яті доведеться заплатити 6 499 гривень.

Redmi Note 8T надійде у продаж 14 листопада.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Redmi Смартфони
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