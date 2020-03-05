Xiaomi розробляє чохол для смартфона, що зможе заряджати бездротові навушники

Компанія Xiaomi працює над дуже цікавим девайсом – це має бути спеціальний чохол для телефону. Та окрім захисної функції, він зможе заряджати бездротові навушники.

Як пише gizmochina.com, китайське патентне відомство вже зареєструвало заявку. Там описаний дизайн оригінального фірмового аксесуара, що виконує відразу два завдання: захист та зарядка для бездротових навушників.

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Деталі

Цей чохол призначений для смартфонів з функцією реверсивної бездротової зарядки. Нині вже багато флагманських смартфонів мають таку функцію зворотної зарядки, тобто можуть заряджати інші ґаджети.

Аксесуар отримає спеціальний відсік для TWS-навушників, які зможуть отримати підзарядку, навіть якщо акумулятор комплектного кейса повністю розрядився.

Так виглядає патент від Xiaomi

Наразі невідомо, чи буде чохол універсальним або ж буде підходити лише для конкретних моделей.

Є ймовірність, цей девайс представлять разом з новими навушниками Xiaomi або Redmi.

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