Xiaomi розширює діяльність: компанія запускає свій сервіс доставки

Китайська компанія Xiaomi завжди вирізнялася дуже широким асортиментом виробленої продукції. Та компанія не припиняє розвиватись і зараз запускає власний сервіс доставки.

Як пише Mydrivers, компанія вже подала в Китайське відомство по товарних знаках заявку на торговельну марку Xiaomi Express.

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Що відомо про новий напрямок. В описі торгової марки сказано, що компанія буде займатись передачею інформації та доставкою посилок. Крім того, нова торгова марка займатиметься телекомунікаційними послугами.

При цьому назва Xiaomi Express також може бути пов'язано з кіосками Mi Express від Xiaomi, які були запущені в Індії ще в травні. Йдеться про торговельні автоматах з пристроями і аксесуарами Xiaomi, Redmi і POCO.

Ще одна версія – компанія буде використовувати назву Xiaomi Express як для торгових автоматів, так і для служби доставки.

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