Xiaomi самохідні ролики: як вони виглядають

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Ролики Mijia Self Balancing e-Skate
Ролики Mijia Self Balancing e-Skate / gizmochina.com

Компанія Xiaomi здивувала черговим цікавим продуктом – це самохідні роликові ковзани під назвою Mijia Self Balancing e-Skates. Новинка вийде на ринок під брендом Ninebot.

Як пише видання Gizmochina, виробник обіцяє, на одному заряді акумулятора Mijia Self Balancing e-Skates працює до 80 хвилин.

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Як функціонують ролики. Вони є такими собі балансувальними колесами, кожне з яких важить 2,6 кг. Коли користувач взуває ці ролики, то може рухатись, переміщаючи центр тяжіння. Щоправда, вага людини не повинна перевищувати 80 кг.

Mijia Self Balancing e-Skates

Ролики витримують користувача до 80 кг

Ціна. Оригінальні ролики надійдуть у продаж 18 червня. Їхня рекомендована вартість становить 145 доларів (3 900 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
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