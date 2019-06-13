Xiaomi самохідні ролики: як вони виглядають

Компанія Xiaomi здивувала черговим цікавим продуктом – це самохідні роликові ковзани під назвою Mijia Self Balancing e-Skates. Новинка вийде на ринок під брендом Ninebot.

Як пише видання Gizmochina, виробник обіцяє, на одному заряді акумулятора Mijia Self Balancing e-Skates працює до 80 хвилин.

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Як функціонують ролики. Вони є такими собі балансувальними колесами, кожне з яких важить 2,6 кг. Коли користувач взуває ці ролики, то може рухатись, переміщаючи центр тяжіння. Щоправда, вага людини не повинна перевищувати 80 кг.

Ролики витримують користувача до 80 кг

Ціна. Оригінальні ролики надійдуть у продаж 18 червня. Їхня рекомендована вартість становить 145 доларів (3 900 гривень).

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