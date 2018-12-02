Xiaomi створила калькулятор у приємному дизайні

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Xiaomi MiiiW Calculator
Xiaomi MiiiW Calculator / youpin.mi.com

Компанія Xiaomi представила новинку, яка пригодиться кожному бухгалтерові – калькулятор MiiiW Calculator. Пристрій має приємний дизайн без гострих кутів та білий колір.

Про це пише gagadget.com.

Так, на дисплеї MiiiW Calculator поміщається 12 цифр. Також він має клавішу з двома нулями, підтримує перемикання командору, і підтримує функцію загального обсягу (GT).

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Під кришкою заднього виступу розміщена батарейка AAA. Калькулятор, якщо його поставити на поверхню, лежить під кутом 6 градусів для більш зручного введення команд.

MiiiW Calculator

Калькулятор має приємний дизайн 

Корпус виготовлений з ABS-пластику. Його розміри становлять 140x87x20 мм, вага – 86 г.

На китайському ринку MiiiW Calculator можна придбати за 49 юанів, це близько 7 доларів, або 200 гривень.

MiiiW Calculator

Коштує пристрій – 7 доларів 

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: Техно
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