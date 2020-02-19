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Xiaomi створила розумну маску для захисту: що вона вміє

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Розумна маска від Xiaomi / gizmochina.com

Ми вже неодноразово повідомляли, що спалах коронавірусу завдав серйозної шкоди бізнесу. Продажі девайсів на китайському ринку різко впали. Та компанія Xiaomi таку річ, яка точно матиме високий попит – це розумна маска.

Як передає видання gizmochina.com, Xiaomi зареєструвала свій патент у Відомстві по патентах і товарних знаків США (USPTO).

Для чого ця маска

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Ця розумна маска оснащена процесором, який може обробляти дані, що збирають сенсори. Зібрані дані будуть зберігатись в пам’яті самої маски. Також їх можна передати на пристрої завдяки модулю зв'язку.

Маска оснащена акселерометром і гіроскопом, що допоможуть девайсові визначити, чи рухається користувач або перебуває в нерухомому стані. Інші датчики будуть фіксувати загальний час носіння, поглинання забруднень, обсяг дихання, показники дихання тощо.

Пристрій буде працювати від батареї, яка також живитиме стандартний повітряний фільтр.

Розумну маску можна буде синхронізувати зі смартфоном, тож усі дані можна буде відстежувати в режимі реального часу. Окрім того, маска буде передавати інформацію про погоду та якість повітря в місті користувача.

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Девайс зможе виявити потенційні порушення дихання, а також буде здатна порекомендувати більш здоровий спосіб дихання.

Коли побачимо

Поки невідомо. Наразі це лише патент і коли компанія перейде до її розробки – нам не кажуть. Але враховуючи ситуацію з коронавірусом в Китаї, затягувати із втіленням патенту виробник не буде.

Як відомо, звичайна хірургічна маска від інфікації коронавірусом не захистить. Тож така розробка однозначно матиме попит.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Профілактика захворювань Новини Техно Коронавірус 2020 Здоров'я Техно Ґаджети
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