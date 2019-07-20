Xiaomi створила замок, може відмикати Mi Band 4

Китайський виробник Xiaomi розробив розумний замок MIJIA Smart Door Lock. Цей замок можна відімкнути за допомогою фітнес-браслета Mi Band 4 у версії з NFC.

Розумний замок MIJIA Smart Door Lock має кілька способів безпечного розблокування без використання фізичних ключів. Один з цих способів - використання гаджетів з NFC в якості "ключа".

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Як це працює. Для активації потрібно відкрити програму MIJIA, вибрати піктограму браслета і натиснути на пункт Door Card Management для встановлення сполучення, а потім слідувати інструкціям.

MIJIA Smart Door Lock також підтримує функцію відкриття по відбитку пальця, паролю, гаджетом з Bluetooth тощо.

Mi Band 4 може відмикати замок

На українському ринку фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 можна купити за ціною 1300 гривень. Щоправда, версія з NFC не доступна.

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