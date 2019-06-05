Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi

У останньому кварталі 2018 року компанія Xiaomi очолила рейтинг виробників смартфонів на українському ринку. При цьому й інші девайси компанії дуже популярні в Україні. Чому продукцію бренду так люблять в Україні, а також чи подорожчають пристрої – про це ми поговорили із менеджером проекту "Мі" в Україні (група компаній "Алло") Нікітою Лавреньовим.

Компанія Xiaomi мегапопулярна в Україні. Як вам вдалось досягнути такого результату?

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Xiaomi – це компанія з унікальним підходом. Коли моїх китайських партнерів питають чи є у них конкуренти, то вони відповідають "Xiaomi настільки унікальна компанія, що нас складно порівнювати з іншими виробниками". Чому?

По-перше, Xiaomi націлена на те, що надавати найкращі, найцікавіші та найтехнологічніші продукти для кожного, і при цьому за найбільш доступну ціну. Навіть гасло компанії "Інновації для кожного" доводить мою думку.

По-друге, Xiaomi – це та компанія, яка намагається бути кльовою для своїх фанів: для тих, хто є користувачами, і хто цінує бренд. Виробник намагається постійно створювати щось цікаве, незвичне і таке, яке привертає увагу. Саме тому, на мою думку, у компанії та її продукції, є так багато лояльних фанів.

Тож через комбінацію цих двох факторів, а також завдяки зусиллям штаб-квартири в Пекіні та нашої команди в Україні, компанія досягла такого успіху у нашій країні.

І наголошу, що це справді хороший результат, але зупинятися ми не плануємо. Адже з кожним днем український ринок стає все більш конкурентним. Наш основний план – втримати позицію бренду-виробника смартфонів №1 в Україні, а також досягти таких самих результатів у інших сегментах: розумні пристрої для дому, носима електроніка.



Презентації Redmi Note 7 в Україні

Наскільки пріоритетним для центрального офісу є український ринок? Чи планує компанія створювати якісь унікальні продукти чи пропозиції для вітчизняного споживача?

Україна є однією з небагатьох країн у світі, де Xiaomi досягла такого результату. Тож менеджери компанії називають нашу країну діамантом серед європейських країн, де присутня продукція китайського бренду. Адже Україна – перша європейська країна, де Xiaomi досягла першої сходинки з обсягу продажів смартфонів. І це справді дуже велике досягнення для компанії.

Стосовно унікальних продуктів, це залежить не тільки від рівня продажів продукції у країні чи від пріоритетів компанії. В Україні немає власного виробництва продуктів Xiaomi. Заводи бренду є в Індії, Індонезії, тому саме на цих ринках є багато унікальних продуктів.

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Хоча маю додати, що український ринок є дуже пріоритетним для компанії, тому саме для нас виробник інколи представляє унікальні пропозиції. Наприклад, глобальна презентація Xiaomi Mi 8 Lite вперше відбулась в Україні. І це була велика честь для нас. Ще один приклад – презентація смартфона Mi Play. Його міжнародна презентація також відбулась в Україні. І деякий час цей смартфон був унікальною пропозицією для нашого ринку.

В майбутньому ми плануємо залучати ще більше пропозицій, які будуть унікальними саме для нашої країни.

Як гадаєте, у довготривалій перспективі є ймовірність, що Xiaomi відкриє виробництво в Україні?

На жаль, я не впливаю на такі глобальні рішення. Це питання до самої компанії, до її виробничих партнерів, та, звичайно, до українського законодавства і влади. Але я сподіваюсь, що можливо колись це трапиться. Мені б цього дуже хотілося, адже це був би цікавий і корисний досвід.

У ЗМІ була інформація, що Xiaomi планує збільшити вартість своїх ґаджетів. Журналісти навіть цитували Лей Цзуня з цього приводу. Чи можете спростувати або підтвердити цю інформацію? Якщо так, то як це торкнеться українського ринку?

Політика компанії передбачає продаж якісних інноваційних продуктів за чесними цінами. І цей принцип точно не зміниться. І компанія й надалі буде випускати продукти з мінімальною маржинальністю для самої компанії. Гендиректор Xiaomi раніше наголосив, що частка маржі в ціні продуктів не повинна перевищувати 5%. І компанія повністю дотримується цієї політики.

Стосовно чуток про подорожчання, вони можуть буди пов’язані з тим, що з кожним роком технології стають все дорожчими. Така ситуація на ринку загалом. Наприклад, якщо порівняти перший смартфон компанії Mi 1, то його перша партія в Китаї коштувала 1999 юанів (це було в 2013 році). Зараз новий флагман компанії Mi 9 коштує 2999 юанів в Китаї. Я порівнюю саме ціну на китайському ринку, адже Mi 1 не надійшов у глобальний продаж.

Вартість виробництва девайсів зростає, ціна компонентів стає вищою. Саме тому і дорожчають смартфони чи інші ґаджети. Але нині за цю більшу вартість користувач отримує значно більше можливостей.

Підсумовуючи свою думку, так, вартість пристроїв справді буде зростати. Але це не політика компанії, а загальна тенденція на ринку, адже технології стають дорожчими.

Яким смартфоном ви користуєтесь? Чому обрали саме його?

Це Мі 9. Чому саме його обрав? Тому що хочу бути на піку новітніх технологій. Це справді крутий пристрій. З кожним днем мені подобається у ньому все більше і більше нових фішок. Зокрема, це потужна камера, яка виконує дуже багато просунутих функцій. Це насправді камера нового рівня.



Xiaomi Мі 9

У нього ще вражаючий екран. Хоча минулого року, коли я тримав у руках Mi 8, я думав, що це пік технологій, бо екран був дійсно неймовірний. Але я помилявся. І радий цьому. Адже з кожним роком екрани стають ще якіснішими. І такі позитивні зміни відбулись стосовно всього смартфона.

Чи можу я його рекомендувати? Однозначно, так. Якщо ви хочете мати найбільш просунутий і технологічний смартфон – це Mi 9.

Який ґаджет Xiaomi найпопулярніший в Україні?

Я не можу назвати конкретних цифр – це комерційна таємниця. Але якщо говорити про пристрій, який продається у найбільших обсягах в Україні, то це – Redmi 6A. Він один із найдоступніших пристроїв в модельному ряду Xiaomi.

Якщо ж ми говоримо про такий собі "народний смартфон", який користується попитом не тільки за кількістю продажів, але й є популярним за відгуками користувачів, то у минулому році це був Redmi Note 5. Він без сумніву є бестселером.

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Ще один дуже популярний пристрій – це фітнес-трекер Mi Band. До речі, цей девайс є найпопулярнішим натільним ґаджетом у світі. Також дуже популярними є телевізори Mi TV. Їх дуже складно знайти у магазинах наших партнерів, бо їх дуже активно розкуповують.



Нікіта Лавреньов зі співробітниками Mi Store на Interpipe Tech Fest 2018

Минулого року компанія вдвоє збільшила кількість фірмових магазинів. Чи планує розширення у цьому році? Можливо, є інша стратегія розвитку в Україні?

Розвиток магазинів Mi Store залишається одним із пріоритетних напрямків роботи в Україні. У нас зараз новий керівник напряму Mi Store. Він займається безпосередньо розвитком роздрібної мережі фірмових магазинів.

Це стосується не лише кількості магазинів, але й їхньої якості – наповнення та сервісу. Зокрема, ми побачили, що деякі магазини вже потребують певної реновації. Наприклад, один із найперших магазинів в Україні, який ми відкрити у київському торговому центрі "Городок". Нещодавно відбулось його повторне відкриття. Це повністю оновлений магазин. І це буде не єдиний магазин, який ми оновимо у цьому році.

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