Xiaomi відкликала 65-ватну швидку зарядку через серйозну загрозу злому

Разом з анонсом флагмана Mi10 Xiaomi представила і нове покоління зарядних пристроїв, виготовлених із застосуванням компонентів з нітриду галію. Крім високої потужності в 65 Вт гаджет був покликаний забезпечити мінімальний рівень нагріву і довговічну роботу, але недавно компанія припинила продажу аксесуара.

Причиною відкликання стали дії хакерів, повідомляє Xiaomi Today.

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У чому проблема

Як виявилося, зловмисники потенційно здатні зламати чіп пам'яті, який контролює процес зарядки і ступінь нагріву блоку живлення. Через відсутність шифрування в прошивці пристрою зловмисники, за словами експертів, можуть легко змінити параметри роботи зарядки віддалено.

Як найпростіший сценарій використання даної вразливості називається подача дуже високої вихідної напруги, що може привести до пошкодження або погіршення працездатності пристроїв.



Xiaomi GaN Type-C 65W відкликали через серйозну вразливість

Реакція Xiaomi

Після виявлення проблеми Xiaomi відкликала зарядний пристрій з усіх інтернет-магазинів, торгових мереж партнерів, а також роздрібних точок продажів. Коли гаджет повернеться на прилавки і скільки часу буде потрібно на виправлення уразливості, представники компанії не уточнюють.

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