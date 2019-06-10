Xiaomi відкликає свої електросамокати з продажу: що трапилось

Китайський виробник Xiaomi відкликає кілька партій електросамокатів власного виробництва. Йдеться, зокрема, про модель M365 – компанія відкликала понад 10 тисяч примірників.

Як повідомляє pingvin.pro, компанія відкликає з продажу моделі, які були випущені в період з 27 жовтня до 5 грудня 2018 року.

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Як саме електросамокати відкликають. Потенційно небезпечні самокати Xiaomi були на ринках Європи, переважно на ринку Великої Британії. Їхня загальна кількість – 10 257 одиниць. Серійні номери "дефектних" пристроїв є у діапазонах 21074/00000316-21074/00015107 та 16133/00541209-16133/00544518.

Xiaomi відкликає модель M365

Що не так з девайсами? Ці самокати мають проблеми з безпекою. Як пояснили у компанії, існує потенційний ризик "послаблення гвинтів механізму складання".

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