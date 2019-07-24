Xiaomi вигадала новий дизайн безрамкових смартфонів: фото

У погоні за безрамковими дисплеями виробники смартфонів йдуть на різні хитрощі: вирізи та отвори в камерах, висувні та підекранні камери. Компанія Xiaomi вигадала ще один спосіб збільшити робочу площу дисплея смартфонів та зберегти розміщення фронтальної камери.

Як повідомляє Gizchina, Xiaomi зареєструвала в Національному управлінні інтелектуальної власності Китаю патент, що описує дизайн практично безрамкового смартфона.

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Яке рішення пропонує Xiaomi? Головна особливість апарату – дисплей з плавним поглибленням у верхній частині, в якому і розташовується фронтальна камера з іншими датчиками. Таке рішення кидається в очі куди менше, ніж традиційні "чубчики", каплевидні вирізи і отвори в екрані.



Новий патент безрамкового смартфона Xiaomi

Інші особливості дизайну смартфона Xiaomi. Ніде на корпусі смартфона немає сканера відбитків пальців, так що він може бути вбудований в дисплей. На зворотному боці розташовується потрійна камера і світлодіодний спалах. На нижньому торці розмістився роз'єм USB Type-C і дві решітки під динамік і мікрофон.

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