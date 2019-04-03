У Xiaomi виникли труднощі із виробництвом Mi 9: у чому річ

Одразу після презентації нового флагманського смартфона Mi 9 компанія Xiaomi визнала, що існують проблеми із виробництвом, а відтак і поставками новинки. Попит значно перевищував пропозицію.

Як пише ixbt, Mi 9 виробляють вже на трьох фабриках: Langfang Foxconn, Xi'an BYD і Nanjing Yinghuada. Перша проблема полягала у тому, що працівників просто не навчили збилари флагман.

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Друга причина полягає в перебоях з постачаннями компонентів камери. Як відомо, Mi 9 – це перший смартфон Xiaomi з потрійною камерою, і процес постачання комплектуючих (зокрема, ширококутних об'єктивів) для нього не був до кінця налагоджений.

Як розповів менеджер управління логістики смартфонів Xiaomi Group, виробництво і тестування одного Mi 9 триває приблизно добу.

До чого це призвело. Як наслідок, в середині березня компанія призупинила продажі флагмана. Цікаво, що напередодні, засновник компанії Лей Цзюнь заявив на своїй сторінці в Weibo, що готовий сам йти на завад, якщо моделей бракуватиме. Але поки ми не знаємо, став Лей Цзюнь "за верстат" чи ні.

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