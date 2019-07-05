Xiaomi випустила автоматизований дозатор для води

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Автономний дозатор води Automatic Water Dispenser
Автономний дозатор води Automatic Water Dispenser / news.mydrivers.com

Китайська компанія Xiaomi представила новий цікавий ґаджет – автономний дозатор води Automatic Water Dispenser. Пристрій є універсальним і підходить для більшості пляшок з водою.

Як пише mydrivers, Automatic Water Dispenser має сенсорне управління: подвійне торкання відкриє клапан, а одинарне - закриє його.

З чого складається? Девайс є автономним. Працює на батареї, заряду якої має вистачити на прокачку 144 літрів води. Зарядка здійснюється через порт USB. Про розрядці акумулятора користувач отримає сповіщення.

Automatic Water Dispenser

Automatic Water Dispenser працює на батареї

Цікаво, що всередині пристрою вода не залишається, щоб запобігти розвитку бактерій. Щоразу під час використання, двигун проштовхує воду через весь дозатор.

Ціна питання. Automatic Water Dispenser коштує 13 доларів (340 гривень) – це версія з солеміром (TDS-метром). Без нього новинка оцінена у 10 доларів (260 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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