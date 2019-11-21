Xiaomi випустила бюджетний фітнес-трекер Mi Band 3i: чим цікавий

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Xiaomi Mi Band 3i / gsmarena.com

Китайський виробник Xiaomi випустив бюджетну версію свого фірмового фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 3i. Щоправда, новинка вийшла ексклюзивно для індійського ринку.

Як передає Gsmarena.com, це доступна версія популярного фітнес-годинника Mi Band 3.

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Характеристики

Новий Mi Band 3i отримав AMOLED-дисплей з діагоналлю 0,78 дюйма. На ньому має бути виведена інформація про прогулянки, біг, їзду на велосипеді, плавання та інші активності, дзвінки. Також на екран будуть виводити сповіщення про дзвінки та повідомлення.

Окрім того, Xiaomi Mi Band 3i витримує тиск до 5 атмосфер, що забезпечує занурюватися під воду на глибину до 50 метрів.

Також девайс оснащений акумулятором, ємністю 110 мАг. Виробник обіцяє, що цього вистачить на 20 днів роботи без підзарядки.

Xiaomi випустила бюджетний фітнес-трекер Mi Band 3i

Новинка доступна лише в Індії

Ціна

На індійському ринку новинку можна придбати за ціною у 18 доларів (450 гривень). Mi Band 3i можна придбати лише у чорному кольорі.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Xiaomi Фітнес-трекер Новини Техно Техно Ґаджети
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