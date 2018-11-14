Xiaomi випустила дитячу машинку для стрижки

Китайська компанія Xiaomi представила ще один цікавий продукт – дитячу машинку для стрижки волосся, яка отримала назву Xiaomi Kiddies Hair Clipper.

Про це пише Gizchina.

Машинку розробили спеціально для дітей, тож апарат акуратно працює з тонкими волоссям, не висмикуючи його.

Читайте також: Xiaomi показала електробритву за 12 доларів

Xiaomi Kiddies Hair Clipper має подвійний мотор. Машинка має захист від води та пороху за стану IPX7. Тож її можна мити під струменем води.

Працює пристрій дуже тихо – рівень шуму досягає 55 дБ.

Машинка розроблена спеціально для дитячого волосся

До речі, під час стрижки, волосся не висипається, як під час звичайної стрижки, а всмоктує відрізані волосини.

Вартість Xiaomi Kiddies Hair Clipper становить 29 доларів (800 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно