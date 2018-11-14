Xiaomi випустила дитячу машинку для стрижки

77 Читать новость на русском
Машинка Xiaomi Kiddies Hair Clipper
Машинка Xiaomi Kiddies Hair Clipper / gizchina.com

Китайська компанія Xiaomi представила ще один цікавий продукт – дитячу машинку для стрижки волосся, яка отримала назву Xiaomi Kiddies Hair Clipper.

Про це пише Gizchina.

Машинку розробили спеціально для дітей, тож апарат акуратно працює з тонкими волоссям, не висмикуючи його.

Читайте також: Xiaomi показала електробритву за 12 доларів

Xiaomi Kiddies Hair Clipper має подвійний мотор. Машинка має захист від води та пороху за стану IPX7. Тож її можна мити під струменем води.

Працює пристрій дуже тихо – рівень шуму досягає 55 дБ.

Xiaomi Kiddies Hair Clipper

Машинка розроблена спеціально для дитячого волосся 

До речі, під час стрижки, волосся не висипається, як під час звичайної стрижки, а всмоктує відрізані волосини.

Вартість Xiaomi Kiddies Hair Clipper становить 29 доларів (800 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому пошта Gmail повільно завантажується
12 листопада 12:03 Чому пошта Gmail повільно завантажується
1558
Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
11 листопада 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
639
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
11 листопада 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 1846
5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 листопада 14:02 5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 787
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 20:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
4032
Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
8 листопада 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
1400
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук