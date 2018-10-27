Xiaomi випустила дуже теплий пуховик

Китайська компанія Xiaomi представила нетиповий для неї продукт – теплу пухову куртку під назвою Mitown life. Новинка створена у стриманому дизайні.

Про це повідомляє prostotech.com.

Верхній шар куртки створений із багатовимірного стрейча, тому куртка легко тягнеться. Окрім того, як запевнили в компанії, одяг не промокає і не пропускає холодне повітря.

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Наповнювач куртки 90% складається з качиного пуху, тож Mitown life добре тримає тепло. Також куртка має міцну подвійну блискавку.

Mitown life доступна лише й класичному чорному кольорі.

Куртка на 90% складається качиного пуху

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