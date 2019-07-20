Xiaomi випустила електричний шуруповерт: особливості та ціна новинки

Компанія Xiaomi оголосила про старт продажів електричного шуруповерта Mijia Electric Screwdriver. Новинку продають на фірмовій краудфандинговій платформі компанії. Відзначимо, за 56 хвилин їй вдалося зібрати вже 10 000 замовлень.

Дизайн. Мініатюрний шуруповерт Mijia Electric Screwdriver виконаний в мінімалістичному монолітному дизайні, за який Xiaomi отримала престижну нагороду iF Industrial Design Award 2019.

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Корпус пристрою виготовлений з високоякісного інженерного пластика, має високу термостійкість і ударостійкість. Використання спеціальної фарби забезпечує надійне зчеплення при експлуатації. Крім того, таке покриття більш стійке до бруду і корозії.

Характеристики. У Mijia Electric Screwdriver встановлений акумулятор ємністю 2000 мАг, заряду якого вистачає на вкручування 180 саморізів або більш ніж 200 звичайних гвинтів. Максимальний крутний момент становить 5 Н · м, чого достатньо для домашнього використання.

Огляд Xiaomi Mijia Electric Screwdriver – дивіться відео

Ціна. В рамках попереднього замовлення Mijia Electric Screwdriver продається за ціною 23 долари (близько 600 гривень), а в роздробі пристрій можна буде придбати за 29 доларів (близько 750 гривень).

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