Xiaomi випустила електричний шуруповерт: особливості та ціна новинки

2806 Читать новость на русском
Xiaomi Mijia Electric Screwdriver
Xiaomi Mijia Electric Screwdriver / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi оголосила про старт продажів електричного шуруповерта Mijia Electric Screwdriver. Новинку продають на фірмовій краудфандинговій платформі компанії. Відзначимо, за 56 хвилин їй вдалося зібрати вже 10 000 замовлень.

Дизайн. Мініатюрний шуруповерт Mijia Electric Screwdriver виконаний в мінімалістичному монолітному дизайні, за який Xiaomi отримала престижну нагороду iF Industrial Design Award 2019.

Читайте також: Xiaomi випустила нові бездротові навушники для бігу

Корпус пристрою виготовлений з високоякісного інженерного пластика, має високу термостійкість і ударостійкість. Використання спеціальної фарби забезпечує надійне зчеплення при експлуатації. Крім того, таке покриття більш стійке до бруду і корозії.

Характеристики. У Mijia Electric Screwdriver встановлений акумулятор ємністю 2000 мАг, заряду якого вистачає на вкручування 180 саморізів або більш ніж 200 звичайних гвинтів. Максимальний крутний момент становить 5 Н · м, чого достатньо для домашнього використання.

Огляд Xiaomi Mijia Electric Screwdriver – дивіться відео

Ціна. В рамках попереднього замовлення Mijia Electric Screwdriver продається за ціною 23 долари (близько 600 гривень), а в роздробі пристрій можна буде придбати за 29 доларів (близько 750 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
24 липня
9943
Теги: Техно Xiaomi Новини Техно Ціни Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно в Україні: характеристики і ціна
24 липня 19:23 Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно в Україні: характеристики і ціна
2836
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
23 липня 21:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
490
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
22 липня 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1036
Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
21 липня 22:06 Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
Михайло Года 1243
50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
21 липня 13:10 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
Михайло Года 2207
Новини
Більше новин
Залиште відгук