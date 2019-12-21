Xiaomi випустила інтерактивну іграшку для котів

Furrytail, суб-бренд Xiaomi, випустив в продаж інтерактивну іграшку, яка зможе розважати кота, поки господаря немає вдома. Її дизайн схожий на розбите яйце. "Жовток" обертається, рухаючи пухнастий помпон на кінці.

Особливості іграшки

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Корпус з міцного і екологічного ABS-пластика повністю безпечний для тварин і не має запаху. Для ввімкнення іграшки передбачена кнопка: її потрібно затиснути на три секунди, так що вона не спрацює випадково при ударі об тверду поверхню. Працює пристрій від двох батарей ААА.



Іграшка для котів схожа на розбите яйце

Іграшка автоматично переходить в режим очікування через три хвилини неактивності для економії заряду. Коли тварина знову захоче пограти і торкнеться пристрою, він знову увімкнеться. Іграшка працює практично безшумно (але про котів те ж саме сказати не можна, тому на ніч її краще прибирати).

Огляд іграшки для котів від Xiaomi

Ціна

Новинка тільки но надійшла в продаж у Китаї, але її вже зараз можна купити на AliExpress за 16 доларів (384 гривні).

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