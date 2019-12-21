24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол Дизайн auto Освіта 24 Likar покер
more

Xiaomi випустила інтерактивну іграшку для котів

317 Читать новость на русском
Іграшка для котів / Xiaomi

Furrytail, суб-бренд Xiaomi, випустив в продаж інтерактивну іграшку, яка зможе розважати кота, поки господаря немає вдома. Її дизайн схожий на розбите яйце. "Жовток" обертається, рухаючи пухнастий помпон на кінці.

Особливості іграшки

До теми: Xiaomi випустила "космічний" рюкзак-переноску для тварин

Корпус з міцного і екологічного ABS-пластика повністю безпечний для тварин і не має запаху. Для ввімкнення іграшки передбачена кнопка: її потрібно затиснути на три секунди, так що вона не спрацює випадково при ударі об тверду поверхню. Працює пристрій від двох батарей ААА.


Іграшка для котів схожа на розбите яйце

Іграшка автоматично переходить в режим очікування через три хвилини неактивності для економії заряду. Коли тварина знову захоче пограти і торкнеться пристрою, він знову увімкнеться. Іграшка працює практично безшумно (але про котів те ж саме сказати не можна, тому на ніч її краще прибирати).

Огляд іграшки для котів від Xiaomi

Ціна

Новинка тільки но надійшла в продаж у Китаї, але її вже зараз можна купити на AliExpress за 16 доларів (384 гривні).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні
37809
Автор: Михайло Года
Теги: Світ тварин Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:03 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 2424
18 грудня 10:07 Що подарувати на Миколая: підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1409
17 грудня 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 1046
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 882
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2355
Новини
Більше новин
Залиште відгук