Xiaomi випустила компактний кондиціонер

Компанія Xiaomi випустила оригінальний кондиціонер. Він отримав невеликі розміри, також немає необхідності для спеціального монтажу і підтримка підключення до системи розумного будинку MIJIA.

Як пише gizmochina.com, розробкою цього девайсу займалася компанія New Widetech.

Цікаво Xiaomi представила свій новий робот-порохотяг два в одному: функції

Чим цікавий

На фронтальній грані пристрою виконані два входи для повітря, через які надходить охолоджене повітря. Як пояснив виробник, кондиціонер розрахований на приміщення площею від 11 до 17 квадратних метрів.

Головна його фішка – компактність та простота у використанні. Він не потребує стаціонарного монтажу. Також пристрій легко переміщати між кімнатами як звичайний побутовий гаджет.

Новий кондиціонер від Xiaomi: відео

У пристрої є кілька режимів, наприклад охолодження і дегідратація, що актуально в період дощів, вона допоможе знизити вологість повітря.

На верхній кришці кондиціонера розташований сенсорний монохромний дисплей. Розробники оснастили модель пультом дистанційного керування.

Ціна

Вартість новинки становить 226 доларів (або 6100 гривень) на китайському ринку. Чи буде він доступний на міжнародному ринку – поки невідомо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно