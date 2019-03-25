Xiaomi випустила компактну смарт-камеру

Китайська компанія Xiaomi випустила інтелектуальну камеру Aqara G2 (Gateway Edition). Новинка має компактний розмір, а також оснащена магнітом. Тож її можна кріпити камеру до металевих поверхонь.

Як пише Gizmochina, камера дуже компактна, що дає змогу встановити її у будь-якому місці та під будь-яким кутом.

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Aqara G2 оснащена 2 Мп сенсором зображення, що підвищує чутливість записів на 42%. Також камера має вісім 940-нм інфрачервоних вогнів, що забезпечують видимість вночі на відстані до 8 метрів. Інфрачервоне світло забезпечує нічне бачення без спалахів.

Новинка отримала розмуні функції. Наприклад, вона підтримує технологію розпізнавання зображень AI, яка визначає людську фігуру і зауважує рух, що виключає помилкові спрацьовування, викликані тваринами тощо. Вона підтримує технологію голосового виклику.

Камера дуже компактна

Її можна синхронізувати із іншими пристроями та переглядати записи, наприклад, на смартфоні.

Ціна питання. Новинка надійде в продаж в Китаї 26 березня. Її вартість становить 249 юанів (37 доларів або тисяча гривень).

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