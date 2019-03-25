Xiaomi випустила компактну смарт-камеру

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Xiaomi випустила смарт-камеру
Xiaomi випустила смарт-камеру / gizmochina.com

Китайська компанія Xiaomi випустила інтелектуальну камеру Aqara G2 (Gateway Edition). Новинка має компактний розмір, а також оснащена магнітом. Тож її можна кріпити камеру до металевих поверхонь.

Як пише Gizmochina, камера дуже компактна, що дає змогу встановити її у будь-якому місці та під будь-яким кутом.

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Aqara G2 оснащена 2 Мп сенсором зображення, що підвищує чутливість записів на 42%. Також камера має вісім 940-нм інфрачервоних вогнів, що забезпечують видимість вночі на відстані до 8 метрів. Інфрачервоне світло забезпечує нічне бачення без спалахів.

Новинка отримала розмуні функції. Наприклад, вона підтримує технологію розпізнавання зображень AI, яка визначає людську фігуру і зауважує рух, що виключає помилкові спрацьовування, викликані тваринами тощо. Вона підтримує технологію голосового виклику.

Xiaomi випустила компактну смарт-камеру

Камера дуже компактна

Її можна синхронізувати із іншими пристроями та переглядати записи, наприклад, на смартфоні.

Ціна питання. Новинка надійде в продаж в Китаї 26 березня. Її вартість становить 249 юанів (37 доларів або тисяча гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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