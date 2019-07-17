Xiaomi випустила лімітовану версію Redmi K20 у золоті та діамантах

225 Читать новость на русском
Redmi K20 Pro Signature Edition
Redmi K20 Pro Signature Edition / Фото з соцмереж

Компанія Xiaomi, яка славиться своїми «бюджетними флагманами», здивувала дуже елітним продуктом. Китайці представили елітний продукт Redmi K20 Pro Signature Edition.

Як пише gizmochina, Xiaomi Redmi K20 Pro Signature Edition виготовлений з чистого золота, ще й інкрустований діамантами.

Зважаючи на таку його цінність, він вийде дуже лімітованою серією – всього 20 примірників.

Цікаво:  Смартфон Redmi Note 7 подешевшав і отримав новий колір

Окрім змін у дизайні – інші характеристики залишались без змін. Смартфон отримав 6,39-дюймовий AMOLED HDR дисплей з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів.

Серцем новинки є процесор Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,84 ГГц і в парі з 6 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованої пам’яті передбачено 128 або 256 ГБ.

Телефон працює під керуванням операційної системи Android 9 Pie з фірмовою прошивкою MIUI 10.

Камери. Основна камера складається з трьох модулів: 48 Мп основний датчик Sony IMX586 з діафрагмою f/1.75, 8 Мп телеоб'єктив (f2.4) і 12 Мп ширококутний датчик з кутом огляду 125°(f/2.4). Фронтальна камера висувна з роздільною здатністю 20 Мп з діафрагмою f/2.0.

Ціна питання. Вартість при цьому відповідна – 7 тисяч доларів (182 тисячі гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Зеленський написав листа Парубію: пояснив, чому хоче скликати Раду – фото
сьогодні
5106
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
сьогодні 10:00 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
15157
Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
16 липня 16:06 Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
1782
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
15 липня 09:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 1820
Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
14 липня 22:04 Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
1588
Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
10 липня 13:44 Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
1508
Новини
Більше новин
Залиште відгук