Xiaomi випустила лімітовану версію Redmi K20 у золоті та діамантах
Компанія Xiaomi, яка славиться своїми «бюджетними флагманами», здивувала дуже елітним продуктом. Китайці представили елітний продукт Redmi K20 Pro Signature Edition.
Як пише gizmochina, Xiaomi Redmi K20 Pro Signature Edition виготовлений з чистого золота, ще й інкрустований діамантами.
Зважаючи на таку його цінність, він вийде дуже лімітованою серією – всього 20 примірників.
Цікаво: Смартфон Redmi Note 7 подешевшав і отримав новий колір
Окрім змін у дизайні – інші характеристики залишались без змін. Смартфон отримав 6,39-дюймовий AMOLED HDR дисплей з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів.
Серцем новинки є процесор Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,84 ГГц і в парі з 6 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованої пам’яті передбачено 128 або 256 ГБ.
Телефон працює під керуванням операційної системи Android 9 Pie з фірмовою прошивкою MIUI 10.
Камери. Основна камера складається з трьох модулів: 48 Мп основний датчик Sony IMX586 з діафрагмою f/1.75, 8 Мп телеоб'єктив (f2.4) і 12 Мп ширококутний датчик з кутом огляду 125°(f/2.4). Фронтальна камера висувна з роздільною здатністю 20 Мп з діафрагмою f/2.0.
Ціна питання. Вартість при цьому відповідна – 7 тисяч доларів (182 тисячі гривень).
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно