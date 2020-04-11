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Xiaomi випустила набір для манікюру та ґаджет для догляду за шкірою обличчя

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Mijia 5-Piece Nail Clipper / Xiaomi

Компанія Xiaomi через свою платформу колективного фінансування анонсувала очищающий девайс для обличчя Mijia Sonic Facial Cleanser і набір з п'яти предметів для догляду за нігтями.

Ґаджет Mijia Sonic Facial Cleanser служить для масажу та очищення обличчя, він оснащений м'якими щетинками, які зроблені з антибактеріального силіконового матеріалу. При цьому вібраційний двигун, який працює з частотою 5200 обертів на хвилину, забезпечує якісний масаж і очищення пор, розповідає Gizmochina.

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Особливості Sonic Facial Cleanser

Виробник заявляє, що Xiaomi Mijia Sonic Facial Cleanser допоможе вирішити проблему з прищами і сухою шкірою. Пристрій захищено відповідно до стандартів IPX7. Тобто виробник гарантує працездатність ґаджета в будь-яких умовах при використанні на велосипеді, при пробіжках або навіть при падіннях, попаданні під дощ і так далі. Допускається навіть недовге занурення під воду.


Xiaomi Mijia Sonic Facial Cleanser / Xiaomi

Ціна

Пристрій Xiaomi Mijia Sonic Facial Cleanser оснащено акумуляторною батареєю місткістю 400 мАг, його можна заряджати через роз'єм USB-C. Ціна пристрою становить приблизно 18 доларів США.

Крім того, виробник представив набір для догляду за нігтями Mijia 5-Piece Nail Clipper, який пропонується за ціною близько 5,5 долара. Він поставляється в футлярі з ножицями і двома щипчиками для нігтів, які виконані з високоякісної і міцної нержавіючої сталі.


Набір для догляду за нігтями від Xiaomi

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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