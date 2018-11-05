Xiaomi випустила розумний електричний обігрівач

Компанія Xiaomi представила на майданчику колективного фінансування свій новий продукт – розумний електричний обігрівач з сенсорним екраном.

Про це повідомляє gizchina.

Новий пристрій має назву Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition. Завдяки "розумним" функціям ним можна керувати за допомогою смартфона. Також керувати можна через смарт-колонку Xiaomi.

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Окрім того, обігрівач обладнаний сенсорним дисплеєм, на якому відображається температура, вологість, час роботи пристрою тощо. Він розміщений на боковій стороні пристрою.

Обігрівач отримав сенсорний дисплей

Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition може нагріватись до 16 – 32 градусів Цельсія. Також він отримав кілька систем захисту, зокрема вимкнення при нахилі або перегріві.

А коштує Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition зовсім небагато – 57 доларів або 1600 гривень.

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