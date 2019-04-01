Xiaomi випустила нову лінійку ноутбуків Mi Notebook 15.6 (2019)
Компанія Xiaomi представила і лінійку 15-дюймових ноутбуків Mi Notebook 15.6 (2019). Серед переваг, виробник називає великий тачпад і оновлену систему охолодження
Як інформує Gizchina, новинка буде доступною у двох модифікаціях.
Базова версія. Модель працює на процесорі Intel Core i5 восьмого покоління у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Ноутбук оснащений відеокартою NVIDIA MX110 (2 ГБ) і SSD-накопичувачем на 256 ГБ.
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Як можна здогадатись із назви, новинка отримає 15,6-дюймовий екран із роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Товщина корпусу ноутбука — 19,9 мм.
Ціна. Базова модифікація на китайському ринку надійде у продаж за ціною 640 доларів (17 300 гривень).
Топова версія. Старша модифікація Mi Notebook 15.6 (2019) вирізняється збільшеним вбудованим сховищем на 512 ГБ. У зв'язку з цим буде більша і ціна - 730 доларів (19 700 гривень).
Mi Notebook 15.6 (2019) надійде у продаж 9 квітня
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