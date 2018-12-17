Xiaomi випустила нову механічну клавіатуру
Китайська компанія Xiaomi спільно з брендом з виробництва клавіатури Yuemi випустила механічну дротову клавіатуру на 104 клавіші. Її назва – Xiaomi Yuemi Cherry.
Про це пише Gizmochina.
Клавіатура зроблена із пластику. Хід кнопок становить 4 мм, а заявлене зусилля для натискання — 0,45 Н.
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Новинка може працювати із операційними системами Windows і macOS. Також апарат має можливість блокування кнопки Win під час ігор, тож можна не боятися виходу на робочий стіл у відповідальний ігровий момент.
Xiaomi Yuemi Cherry коштує 48 доларів
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Джерело: Техно
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