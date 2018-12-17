Xiaomi випустила нову механічну клавіатуру

Китайська компанія Xiaomi спільно з брендом з виробництва клавіатури Yuemi випустила механічну дротову клавіатуру на 104 клавіші. Її назва – Xiaomi Yuemi Cherry.

Про це пише Gizmochina.

Клавіатура зроблена із пластику. Хід кнопок становить 4 мм, а заявлене зусилля для натискання — 0,45 Н.

Читайте також: Google і Levi's представили розумну куртку

Новинка може працювати із операційними системами Windows і macOS. Також апарат має можливість блокування кнопки Win під час ігор, тож можна не боятися виходу на робочий стіл у відповідальний ігровий момент.

Xiaomi Yuemi Cherry коштує 48 доларів

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно