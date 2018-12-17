Xiaomi випустила нову механічну клавіатуру

397 Читать новость на русском
Xiaomi випустила нову механічну клавіатуру
Xiaomi випустила нову механічну клавіатуру / scmp.com

Китайська компанія Xiaomi спільно з брендом з виробництва клавіатури Yuemi випустила механічну дротову клавіатуру на 104 клавіші. Її назва – Xiaomi Yuemi Cherry.

Про це пише Gizmochina.

Клавіатура зроблена із пластику. Хід кнопок становить 4 мм, а заявлене зусилля для натискання — 0,45 Н.

Читайте також: Google і Levi's представили розумну куртку

Новинка може працювати із операційними системами Windows і macOS. Також апарат має можливість блокування кнопки Win під час ігор, тож можна не боятися виходу на робочий стіл у відповідальний ігровий момент.

Xiaomi Yuemi Cherry

Xiaomi Yuemi Cherry коштує 48 доларів

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
16 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
2059
Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
16 грудня 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
4164
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
15 грудня 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 5114
Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
11 грудня 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
1177
OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики та ціна
11 грудня 17:02 OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики та ціна
1193
Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
10 грудня 17:07 Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
5697
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук