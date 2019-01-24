Xiaomi випустила очисник повітря для автомобілів

Компанія Xiaomi випустила автомобільний очищувач повітря під назвою 70Mai Car Air Purifier Pro. Виробництвом новинки займався бренд 70Mai, що належить китайській компанії.

Про це повідомляє gizmochina

Новинка виготовлена компактному корпусі з алюмінієвого сплаву. Швидкість подачі чистого повітря (CADR) становить 52 м3/год. Тобто апарат здатен ефективно очищати повітря всередині звичайного автомобіля за 3,3 хвилини.

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Як розповіли розробники, в новому очищувачі використали складний відцентровий вентилятор з заднім нахилом і поліпшеним перетином робочого колеса.

Також новинка має вмонтований фотоелектричний датчик пороху Cubic Optoelectronics, який в реальному часі може визначати рівень PM2.5 в автомобілі.

Фільтром тут виступає папір E & HH11, яка може перехоплювати невидимі частинки, такі як порох, дим, PM2.5 і пилок. Він також може відфільтрувати формальдегід.

Ціну на новий ґаджет поки не повідомляють.

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