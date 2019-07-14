Xiaomi випустила оригінальний девайс, що вчить дітей англійської

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Девайс, що вчить дітей англійської
Девайс, що вчить дітей англійської

Китайський виробник Xiaomi, відомий своїми оригінальними ґаджетами, випустив чергову новинку. Це девайс, який допоможе дітям вивчати англійську мову.

Як пише gizmochina, ґаджет отримав назву DuYQYQ AI English learning Machine Pro.

Пристрій використовує стандартну американську програму CCSS, яка містить вікові курси англійської мови. Вивчення мови включає 24 основні теми, 184 інтерактивних уроку і широкий словниковий запас англійської.

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Уроки розроблені професійними іноземними викладачами, вони дають змогу дитині легко вивчити правильну дикцію. Ґаджет також поставляється з функцією голосових підказок.

Новинка складається з 4-дюймового дисплея з роздільною здатністю +1136х640 пікселів. Екран оснащений вбудованим анти-Blu-ray чіпом для захисту дитини від Blu-ray випромінювання.

Xiaomi випустила оригінальний девайс, що вчить дітей англійської

Новинка має захист для очей 

Він живиться акумулятор ємністю 7800 мАг, що забезпечує до 8 годин автономної роботи, а в режимі очікування - більше 3 днів.

Ціна питання. Новинка представлена на спільнокошті. Там її вартість становить 899 юанів (це 130 доларів або 3 400 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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