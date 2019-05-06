Xiaomi випустила оригінальну парасольку: особливості

831 Читать новость на русском
Xiaomi випустила оригінальну парасольку
Xiaomi випустила оригінальну парасольку / xiaomiyoupin.com

Китайський бренд Xiaomi продовжує випускати цікаві, але нетипові для компанії, продукти. Цього разу нашу увагу привернула парасолька із назвою Empty Valley Automatic Umbrella.

Як пише gagadget.com, новинка зроблена з алюмінієвого сплаву і водовідштовхувального матеріалу.

Ручка парасолі обладнана кнопкою, яка автоматично відкриває і закриває його. Діаметр новинки – 102 см, висота – 62 см.

Читайте також:  Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 засвітився на "живих" фото

Чим цікава. Особливістю новинки можна назвати її конструкцію, яка за словами інженерів, стійка до сильного вітру. Також вона дуже компактна – вона важить 412 грамів, а в складеному стані має компактні габарити: 32 см в довжину і 5,8 см в діаметрі.

Empty Valley Automatic Umbrella.

Парасоля розрахована на двох 

Розробник стверджує, під їхньою парасолею спокійно можуть поміститись двоє людей.

Ціна. Новинка вже доступна для купівлі на сайті компанії. Її ціна становить 7,28 долара (майже 200 гривень).

Empty Valley Automatic Umbrella.

Складена вона дуже компактна

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Виштовхували із палаючого літака: як рятували пасажирів авіасудна Superjet 100 в "Шереметьєво"
сьогодні
2629
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
5 травня 18:03 Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
670
Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
4 травня 08:04 Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
2117
На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
3 травня 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
661
В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
1 травня 08:03 В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
8454
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 квітня 16:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1954
Новини
Більше новин
Залиште відгук