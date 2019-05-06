Xiaomi випустила оригінальну парасольку: особливості

Китайський бренд Xiaomi продовжує випускати цікаві, але нетипові для компанії, продукти. Цього разу нашу увагу привернула парасолька із назвою Empty Valley Automatic Umbrella.

Як пише gagadget.com, новинка зроблена з алюмінієвого сплаву і водовідштовхувального матеріалу.

Ручка парасолі обладнана кнопкою, яка автоматично відкриває і закриває його. Діаметр новинки – 102 см, висота – 62 см.

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Чим цікава. Особливістю новинки можна назвати її конструкцію, яка за словами інженерів, стійка до сильного вітру. Також вона дуже компактна – вона важить 412 грамів, а в складеному стані має компактні габарити: 32 см в довжину і 5,8 см в діаметрі.

Парасоля розрахована на двох

Розробник стверджує, під їхньою парасолею спокійно можуть поміститись двоє людей.

Ціна. Новинка вже доступна для купівлі на сайті компанії. Її ціна становить 7,28 долара (майже 200 гривень).

Складена вона дуже компактна

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