Xiaomi випустила пауербанк із підігрівом для рук

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Xiaomi випустила пауербанк із підігрівом для рук / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi представила незвичний девайс для власників смартфонів. Черговою новинкою китайської компанії став портативний акумулятор, який здатний не лиже підзарядити девайс, але й зігріти руки власника в холодну погоду.

За заявою виробника постійна температура корпусу пристрою в режимі підігріву становить 52 градуси, повідомляє Gizmochina.

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Дизайн

Дизайн аксесуара нагадує компактний радіоприймач з невеликим круглим дисплеєм. Xiaomi зазначає, що корпус пристрою виготовлений з алюмінію, який добре проводить тепло.

Інші елементи корпусу пауербанка виконані з вогнетривкого ABS-пластика, що забезпечує хорошу міцність і безпеку виробу при експлуатації.

Основні функції

На фронтальній панелі ґаджета розміщені дві кнопки: натискання лівої включає живлення і дозволяє переглядати рівень заряду. При натисканні на праву кнопку і її утриманні протягом трьох секунд активується режим підігріву. На мініатюрному екрані в такому режимі роботи з'явиться температура пристрою.


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Ємність вбудованого акумулятора новинки становить 5 000 мАг. Пристрій позиціонується як компактний аксесуар для холодної пори року.

Ціна

Пауербанк в червоному, зеленому і рожевому корпусах вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 20 доларів (орієнтовно 500 гривень за курсом станом на 30 листопада 2019 року).

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Xiaomi Новини Техно Ціни
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