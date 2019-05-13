Xiaomi випустила підлоговий вентилятор: в чому його особливість

В асортименті компанії Xiaomi з'явився новий вентилятор, тільки він без основної деталі – без лопастей.

Пристрій отримав назву Lexiu intelligent leafless fan SS4, її вартість становить 90 доларів і новинка вже доступна для замовлення у Китаї.

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Повітря засмоктується в нижню частину, а видувається через вузьку вертикальну шпаринку у фронтальній частині, сам кут обдування становить 90° відносно фронтальної площини корпусу.



Вентилятор від Xiaomi доволі цікавої форми

Пристрій оснащується частотно-регульованим приводом з низьким енергоспоживанням. Вага вентилятора 2.4 кілограма, висота – 96 сантиметрів. Корпус виконаний з пластика ABS, який перешкоджає появі подряпин і не схильний до вицвітання з часом.



Керувати вентилятором можна за допомогою смартфона

Керувати вентилятором можна як за допомогою комплектного пульта дистанційного керування, що використовує зв'язок Bluetooth, так і зі смартфона через додаток Miija. Lexiu intelligent leafless fan SS4 має 11 фіксованих рівнів швидкості обдування і режим восьмигодинної роботи з автоматичним відключенням.

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