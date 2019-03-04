Xiaomi випустила пральну манишку зі штучним інтелектом

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Пральна машина Yunmi Internet Washing and Drying Machine
Пральна машина Yunmi Internet Washing and Drying Machine / xiaomitoday.com

Китайський виробник Xiaomi представив нову пральну машину, що має назву Yunmi Internet Washing and Drying Machine. Машина також отримала функцію сушки.

Як запевнив виробник, машина дуже швидко може висушити випрану білизну - речі повністю висихають всього за 45 хвилин, причому вони не залишаються пом’ятими чи деформованими.

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Новинка оснащена енергоефективним американським двигуном, який дає змогу здійснювати віджимання з частотою 1400 обертів за хвилину.

Штучний інтелект. Пральна машинка оснащена технологією штучного інтелекту VioBrain. Також техніку можна синхронізувати з девайсом за допомогою спеціального додатку та керувати машинкою віддалено.

Yunmi Internet Washing and Drying Machine

Новинка працює на базі ШІ

Характеристики. Пральна машина може випрати за раз до 10 кг білизни, а також висушити 6 кг одягу. Також пристрій оснащений новою конденсаційною системою сушки гарячим повітрям, а білизна сушиться при постійному нагріванні з прокруткою барабана.

Ціна. Yunmi Internet Washing and Drying Machine коштує 3 299 юанів (9 600 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Побутова техніка Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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