Xiaomi випустила розумне масажне крісло: його функціонал

Компанія Xiaomi випустила нове масажне крісло Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair. Як можна зрозуміти із назви, крісло працює на основі штучного інтелекту.

Про це пише ilenta.com.

Розумне крісло може самостійно визначити положення зони масажу і приділяє увагу саме цій ділянці. Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair може виконувати шість режимів масажу. Так, на вибір у користувача масаж всього тіла, або якоїсь із частин.

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Цікаво, що крісло не має ніяких кнопок або пульта керування – ним можна керувати голосом.

Кріслом можна керувати лише голосом

Вартість Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair становить 1160 доларів (32 500 гривень).

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