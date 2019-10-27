Xiaomi випустила розумний кубик Рубіка: як він працює

Китайська компанія Xiaomi випустила чергову цікаву фішку – розумний кубик Рубіка під назвою Mijia Rubik's Cube. Щоправда, ця розробка значно відрізняється від класичного кубика Рубіка.

Як пише gizmochina, новинка вже з'явилась на фірмовому порталі колективного фінансування.

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Що відомо про розробку? Класичним методом з цим девайсном не пограєшся. Він має 6-осьовий датчик, що відслідковує кожне обертання. Інформація синхронізується з додатком на смартфоні.

Mijia Rubik's Cube має різні рівні складності

При цьому у програмі можна вибрати один з дев'яти рівнів складності. Додаток запам'ятовує всі дії, а також може давати підказки в процесі.

Rubik's Cube можна підключити до додатка MIJIA для управління пристроями цифрового будинку. На кожен поворот кубика можна встановити якусь функцію, наприклад, перемикати світло.

Ціна. Mijia Rubik's Cube оцінений в 11 доларів (275 гривень).

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