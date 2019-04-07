Xiaomi випустила розумний очищувач для води

Китайська компанія Xiaomi вже має в асортименті кілька очищувачів води. Тепер у лінійку додали ще одну модель.Очищувач має конструкцію без бака і систему швидкого очищення води зі швидкістю 1,6 літра в хвилину.

Як передає gizchina, пристрій створений у тому ж стилі, що і попередники, правда отримало більш прямокутну форму.

В компанії звертають увагу на використання спеціального інтелектуального механізму самостійної промивання, який забезпечує чистоту внутрішніх труб.

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Характеристики. Новинкою можна керувати за допомогою смартфона, синхронізувавши новинку через додаток. Всередині розміщена мембрана з розміром отворів 0.0001 мікрометра.

В компанії кажуть, що фільтр виконує 5 етапів очищення: видалення іржі, окалини, важкі метали, залишковий хлор, домішки тощо.

Ціну не назвали

З одним фільтром девайс може очистити 550 галонів води, чого повинно вистачити на 3 роки використання. Як обіцяє виробник, самі фільтри модульні, тому їх легко можна замінити.

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