Xiaomi випустила розумний очищувач для води
Китайська компанія Xiaomi вже має в асортименті кілька очищувачів води. Тепер у лінійку додали ще одну модель.Очищувач має конструкцію без бака і систему швидкого очищення води зі швидкістю 1,6 літра в хвилину.
Як передає gizchina, пристрій створений у тому ж стилі, що і попередники, правда отримало більш прямокутну форму.
В компанії звертають увагу на використання спеціального інтелектуального механізму самостійної промивання, який забезпечує чистоту внутрішніх труб.
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Характеристики. Новинкою можна керувати за допомогою смартфона, синхронізувавши новинку через додаток. Всередині розміщена мембрана з розміром отворів 0.0001 мікрометра.
В компанії кажуть, що фільтр виконує 5 етапів очищення: видалення іржі, окалини, важкі метали, залишковий хлор, домішки тощо.
Ціну не назвали
З одним фільтром девайс може очистити 550 галонів води, чого повинно вистачити на 3 роки використання. Як обіцяє виробник, самі фільтри модульні, тому їх легко можна замінити.
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