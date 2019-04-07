Xiaomi випустила розумний очищувач для води

144 Читать новость на русском
Xiaomi випустила розумний очищувач для води
Xiaomi випустила розумний очищувач для води

Китайська компанія Xiaomi вже має в асортименті кілька очищувачів води. Тепер у лінійку додали ще одну модель.Очищувач має конструкцію без бака і систему швидкого очищення води зі швидкістю 1,6 літра в хвилину.

Як передає gizchina, пристрій створений у тому ж стилі, що і попередники, правда отримало більш прямокутну форму.

В компанії звертають увагу на використання спеціального інтелектуального механізму самостійної промивання, який забезпечує чистоту внутрішніх труб.

Читайте також:  Xiaomi представила 20 нових продуктів: деталі та ціна

Характеристики. Новинкою можна керувати за допомогою смартфона, синхронізувавши новинку через додаток. Всередині розміщена мембрана з розміром отворів 0.0001 мікрометра.

В компанії кажуть, що фільтр виконує 5 етапів очищення: видалення іржі, окалини, важкі метали, залишковий хлор, домішки тощо.

Xiaomi випустила розумний очищувач для води

Ціну не назвали

З одним фільтром девайс може очистити 550 галонів води, чого повинно вистачити на 3 роки використання. Як обіцяє виробник, самі фільтри модульні, тому їх легко можна замінити.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
ЦВК призначила другий тур президентських виборів
сьогодні
9774
Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як компанія Apple змогла стати успішною
6 квітня 22:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк 839
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
3 квітня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 7785
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
3 квітня 16:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 2752
Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
2 квітня 19:03 Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
1055
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 березня 19:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1103
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук