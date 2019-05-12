Xiaomi випустила розумний смітник: що він уміє

Компанія Xiaomi представила нову модель свого розумного відра ддя сміття. Воно отримало назву Ninestars Smart Trash Can. Розробкою новинки Xiaomi займалась разом із компанією Ninestars.

Як пище Gizchina, розумне відро має місткість 10 літрів, тож пригодиться у будь-якому приміщенні.

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Чому контейнер розумний. Ninestars Smart Trash Can оснащений інтелектуальним механізмом управління однією кнопкою, тож гарантує безшумне відкриття і закриття. Кришка відкривається автоматично при піднесенні руки до неї на відстань до 30 см. Для цього використовується інфрачервона система розпізнавання.

Корпус відра герметичний, що убезпечить дім від поширення неприємного запаху.

А от автозаміни сміттєвого пакета у новинки немає, хоча ми бачили цю функцію в інших розробках Xiaomi.

Ninestars Smart Trash Can працює на двох батарейках.

Ціна. Вартість новинки становить 19 доларів (приблизно 500 гривень).

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