Xiaomi випустила розумний світильник: чим він особливий

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Xiaomi випустила розумний світильник
Xiaomi випустила розумний світильник / Twitter

Китайський виробник Xiaomi представила розумний світильник Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2. Новинка може похвалитись кількома рівнями яскравості та економією електроенергії.

Цікаві фішки. Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 отримав два датчики. Перший, інфрачервоний, який дає змогу лампі автоматично вмикатись при виявленні руху навіть у повній темряві.

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Ще один датчик відповідає за те з якою яскравістю потрібно вмикати світло, в залежності від того, наскільки темно в кімнаті. Світильник від Xiaomi підтримує два рівні яскравості.

Ще одна корисна функція новинки – економія енергії. Світильник вимикає енергію через 15 секунд після останнього виявлення руху.

Розумний світильник оснащений магнітним кріпленням і обертовим шарніром, який дає змогу спрямувати світло під потрібним кутом.

Ціна. Новинка отримала дуже приємний цінник – 7 доларів – це 175 гривень за нинішнім курсом. Щоправда ця вартість діє лише на індійському ринку.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Побутова техніка
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