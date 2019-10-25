Xiaomi випустила розумний унітаз за 10 тисяч гривень

Китайський виробник Xiaomi продовжує дивувати користувачів цікавими розробками. Цього разу компанія представила розумний унітаз. Яким можна керувати за допомогою смартфона.

Як пише видання tehnot.com, новинку вже представили на фірмовій краудфандинговій платформі для спільного збору коштів.

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Чому розумний? Кришка унітазу оснащена триступінчатим підігрівом. Цією функцією можна керувати з допомогою смартфона, щоправда попередньо потрібно завантажити додаток Mijia.

Унітаз має функцію біде

Окрім смартфона, керувати функціями унітазу можна за допомогою пульта. На пристрої можна налаштувати автоматичне зливання води та автоочищення.

Тут передбачена функція біде, адже унітаз оснащений спеціальним краном із антибактеріального пластику. Основа унітазу створена із кераміки.

Керувати унітазом можна за допомогою пульта

Ціна. Розумний унітаз виробник оцінив у 2899 юанів (це 410 доларів або 10 100 гривень). Продаж має стартувати 5 грудня.

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