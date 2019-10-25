Xiaomi випустила розумний унітаз за 10 тисяч гривень

694 Читать новость на русском
Xiaomi випустила розумний унітаз
Xiaomi випустила розумний унітаз / xiaomiyoupin.com

Китайський виробник Xiaomi продовжує дивувати користувачів цікавими розробками. Цього разу компанія представила розумний унітаз. Яким можна керувати за допомогою смартфона.

Як пише видання tehnot.com, новинку вже представили на фірмовій краудфандинговій платформі для спільного збору коштів.

Цікаво: Xiaomi випустила лінійку бюджетних холодильників

Чому розумний? Кришка унітазу оснащена триступінчатим підігрівом. Цією функцією можна керувати з допомогою смартфона, щоправда попередньо потрібно завантажити додаток Mijia.

Xiaomi випустила розумний унітаз

Унітаз має функцію біде

Окрім смартфона, керувати функціями унітазу можна за допомогою пульта. На пристрої можна налаштувати автоматичне зливання води та автоочищення.

Тут передбачена функція біде, адже унітаз оснащений спеціальним краном із антибактеріального пластику. Основа унітазу створена із кераміки.

Xiaomi випустила розумний унітаз

Керувати унітазом можна за допомогою пульта 

Ціна. Розумний унітаз виробник оцінив у 2899 юанів (це 410 доларів або 10 100 гривень). Продаж має стартувати 5 грудня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Нацбанк ввів банкноту номіналом 1000 гривень: фото
сьогодні
36053
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
24 жовтня 14:09 Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
868
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
24 жовтня 08:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1403
Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
23 жовтня 16:04 Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
Ірина Полицька 1114
Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
22 жовтня 13:32 Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
Анастасія Можаровська 329
Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
20 жовтня 18:00 Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
Ірина Полицька 2456
Новини
Більше новин
Залиште відгук