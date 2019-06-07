Xiaomi випустила розумну настільну лампу

Китайська компанія Xiaomi вже має в своєму переліку кілька видів ламп. Тепер вона додала до переліку ще одну новинку – настільну лампу під назвою Mi Table Lamp 1S.

Як пише Gizmochina, новинка є модернізованою версією лампи Mi Table Lamp, яка була представлена ​​в минулому році.

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Що цікавого. Нова версія лампи зберегла простий і витончений дизайн. Яскравість світла від Mi Table Lamp 1S досягає 520 лм – це вдвічі більше, ніж у попередника.

Новинка отримала металевий корпус. На відміну від звичайних настільних ламп, кронштейн світильника можна скласти та регулювати. Максимальний кут відкриття і закриття кронштейна складає 135 градусів.

Mi Table Lamp1S можна керувати за допомогою додатка

До речі, лампою можна керувати за допомогою додатка Mi Home. Також Mi Table Lamp 1S може бути підключена до розумному будинку Google Home або Apple HomeKit. Новинка підтримує команди голосового помічника XiaoAI.

Ціна. Mi Table Lamp 1S на китайському ринку коштує 179 юанів (це близько 26 доларів або 700 гривень).

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