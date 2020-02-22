Xiaomi випустила розумну підставку під монітор з вбудованим стерилізатором

На краудфандинговій платформі Xiaomi з'явилася настільна підставка під монітор або ноутбук. Крім своєї основної функції вона виконує ще кілька цікавих. Наприклад, підставка служить для дезінфекції речей.

Особливості підставки-дезинфікатора

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Аксесуар має назву Lego S6 Pro і виконує одночасно безліч завдань. На верх підставки можна встановити монітор, моноблок або комп'ютер, а нижче є невелика поличка, щоб покласти смартфон або інші речі. Там же розташований сенсорний 4,5-дюймовий дисплей з голосовим помічником, який дозволяє зв'язуватися з колегами і дає рекомендації з підтримки здоров'я.



Підставка від Xiaomi

З обох боків розташовані "склянки", де можна зберігати канцелярію. У підставці також є роз'єм USB для зарядки смартфона, планшета й інших гаджетів. У самому ж низу розташований порожній простір з ультрафіолетовими лампами, куди можна класти смартфон та інші речі для стерилізації. Процес очищення від бактерій займає всього 10 хвилин, після чого лампи автоматично вимикаються.

Ціна

На китайському ринку ціна нового ґаджета становить 142 долари. За ці ж гроші плюс доставка, його можна замовити в будь-яку країну.

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