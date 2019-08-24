Китайський виробник Xiaomi випустила новий продукт для кухні – розумну посудомийну машину Viomi Smart Dishwasher 2019. Цей новий продукт вже представили на своїй фірмовій платформі колективного фінансування Youpin.

Як пише ixbt.com, нова посудомийна машина Viomi Smart Dishwasher 2019 оснащена миючим насосом від італійської фірми Weike. Насос може забезпечувати потік промивної води під дуже високим тиском – 15000 Па.

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Це дає змогу очищати посуд і дезінфікувати його, при цьому покриття посуду залишається неушкодженим.

Також інженери обладнали новинку технологією тривимірного розпилення. Водяні струмені поширюються у всіх напрямках. Таким чином, немає місць, які залишаються брудними.

Xiaomi випустила розумну посудомийну машинку

Viomi Smart Dishwasher 2019 працює при температурі нагріву до 70 градусів, що дає змогу ефективно відмивати олію та інші жири, та сприяє стерилізації посуду. У зв'язку з цим розумна посудомийна машина оснащена імпортною японською системою сушки з гарячим повітрям.

Розумні фішки. Новинка має режим швидкого миття за 30 хвилин. На вибір стандартний, економічний та індивідуальний режими прання. Посудомийна машина може вмістити 8 наборів столових приладів. Керувати машиною можна віддалено через мобільний додаток.

Ціна. Вартість Viomi Smart Dishwasher 2019 становить 354 долари (8 850 гривень).

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