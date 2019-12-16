Xiaomi випустила розумну розетку нового покоління

743 Читать новость на русском
Нова розетка для розумного дому від Xiaomi / Xiaomi

Компанія Xiaomi представила нову розумну розетку з вбудованим шлюзом для пристроїв розумного будинку. Повна назва ґаджета – Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition.

Першу розумну розетку компанія Xiaomi випустила ще в 2014 році. Після цього було випущено кілька нових версій, включаючи MIJIA Smart Socket Enhanced Edition, яка додатково отримала два роз'єми USB, що дозволяють заряджати мобільні пристрої.

До теми: Нова розумна колонка Xiaomi коштує неймовірно дешево

Особливості ґаджета

Нова розетка містить вбудований шлюз для розумного будинку Xiaomi, завдяки чому вона може отримувати інформацію від різних датчиків (температури, вологості), розумних дверних замків і так далі. Користувачі можуть використовувати шлюз для настройки різних сценаріїв взаємодії між датчиками, пристроями розумного будинку і розеткою.

Розумна розетка Xiaomi
Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition

Управляти розумною розеткою від Xiaomi можна через додаток Mijia, а також за допомогою голосового помічника, причому робити це можна з будь-якої точки світу, де є підключення до інтернету.

Цей гаджет дозволить зробити розумним простий кондиціонер або обігрівач, а вам достатньо перед приїздом додому дати команду на ввімкнення, щоб зробити температуру більш комфортною.

Автоматичний захист

Корпус виготовлений з вогнетривкого матеріалу. Також є вбудований датчик температури, який попереджає користувачів, якщо розетка стає дуже гарячою в результаті великого навантаження. Якщо температура стане занадто високою, розумна розетка автоматично відключить живлення.

Ціна

Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition пропонується всього за 11 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

США засипає снігом: рух на дорогах паралізований, є загиблі – фото, відео
16 грудня
11822
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Xiaomi Новини Техно Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 757
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2149
14 грудня 14:31 Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 2506
14 грудня 08:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 4203
13 грудня 16:08 Як захистити дитину в інтернеті: небезпеки та як їх уникнути
Анастасія Можаровська 512
Новини
Більше новин
Залиште відгук