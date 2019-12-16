Xiaomi випустила розумну розетку нового покоління

Компанія Xiaomi представила нову розумну розетку з вбудованим шлюзом для пристроїв розумного будинку. Повна назва ґаджета – Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition.

Першу розумну розетку компанія Xiaomi випустила ще в 2014 році. Після цього було випущено кілька нових версій, включаючи MIJIA Smart Socket Enhanced Edition, яка додатково отримала два роз'єми USB, що дозволяють заряджати мобільні пристрої.

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Особливості ґаджета

Нова розетка містить вбудований шлюз для розумного будинку Xiaomi, завдяки чому вона може отримувати інформацію від різних датчиків (температури, вологості), розумних дверних замків і так далі. Користувачі можуть використовувати шлюз для настройки різних сценаріїв взаємодії між датчиками, пристроями розумного будинку і розеткою.



Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition

Управляти розумною розеткою від Xiaomi можна через додаток Mijia, а також за допомогою голосового помічника, причому робити це можна з будь-якої точки світу, де є підключення до інтернету.

Цей гаджет дозволить зробити розумним простий кондиціонер або обігрівач, а вам достатньо перед приїздом додому дати команду на ввімкнення, щоб зробити температуру більш комфортною.

Автоматичний захист

Корпус виготовлений з вогнетривкого матеріалу. Також є вбудований датчик температури, який попереджає користувачів, якщо розетка стає дуже гарячою в результаті великого навантаження. Якщо температура стане занадто високою, розумна розетка автоматично відключить живлення.

Ціна

Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition пропонується всього за 11 доларів.

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