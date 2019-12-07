Xiaomi випустила "розумну" сушарку для рушників

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Xiaomi HL Towel Disinfection Dryer / Фото з вільних джерел

Xiaomi продовжує розширювати асортимент фірмової продукції на своїй краудфандинговій платформі Youpin. Нещодавно китайський виробник анонсував сушарку для рушників із функцією УФ-дезінфекції.

Як працює УФ-дезінфекція 

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Однією з головних фішок пристрою стала дезінфекція за допомогою ультрафіолету, яка перешкоджає утворенню бактерій, повідомляє Gizmochina.

Якщо новинка знайде людину на відстані 2,5 метра, то вона автоматично відключить УФ-лампу. За заявою виробника, пристрій ефективний навіть в умовах високої вологості.


Сушарка має УФ-лампу для дезінфекції рушників

Інші особливості

Сушарка оснащена безщітковим двигуном і дволопатевим тепловентилятором, який може подавати повітря під кутом 86 градусів на відстань до 1,5 метра. Вбудований термостат забезпечує підтримку заданої температури і відключає прилад, коли він досягає необхідного значення.


Сушарка отримала сенсорну панель управління

Налаштування режиму роботи проводиться за допомогою сенсорного дисплея на корпусі.

Ціна

Новинка вже доступна для попереднього замовлення на краудфандинговому майданчику Xiaomi за ціною 42 долари (близько 1 000 гривень за курсом станом на 7 грудня 2019 року). У продаж девайс надійде 6 січня 2020 року.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Побутова техніка Новини Техно Ціни Xiaomi
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