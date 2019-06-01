Xiaomi випустила рюкзак із захистом від води за 15 доларів

Індійський підрозділ Xiaomi випустив цікавий рюкзак, що отримав назву Mi Business Casual Backpack. Серед вагомих переваг – захист від води за стандартом IPX4.

Як пише gagadget.com, рюкзак створений у мінімалістичному дизайн. Його габарити: 44 × 32 × 16 см. Об'єм – 21 літр.

Його створили із поліестеру 600D. Також інженери додали чимало відділень, наприклад спеціальне для телефону або документів, а також відділи для ноутбука і пляшки.

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Також він не боїться дощу, адже має захист від води за стандартом IPX4.

Mi Business Casual Backpack отримав багато відділів

Ціна. Mi Business Casual Backpack вже доступний на офіційному сайті виробника за ціною 15 доларів (390 гривень). Чи з'явиться він в Україні – поки невідомо.

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