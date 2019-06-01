Xiaomi випустила рюкзак із захистом від води за 15 доларів

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Рюкзак Mi Business Casual Backpack
Рюкзак Mi Business Casual Backpack / store.mi.com

Індійський підрозділ Xiaomi випустив цікавий рюкзак, що отримав назву Mi Business Casual Backpack. Серед вагомих переваг – захист від води за стандартом IPX4.

Як пише gagadget.com, рюкзак створений у мінімалістичному дизайн. Його габарити: 44 × 32 × 16 см. Об'єм – 21 літр.

Його створили із поліестеру 600D. Також інженери додали чимало відділень, наприклад спеціальне для телефону або документів, а також відділи для ноутбука і пляшки.

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Також він не боїться дощу, адже має захист від води за стандартом IPX4.

Mi Business Casual Backpack

Mi Business Casual Backpack отримав багато відділів 

Ціна. Mi Business Casual Backpack вже доступний на офіційному сайті виробника за ціною 15 доларів (390 гривень). Чи з'явиться він в Україні – поки невідомо.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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