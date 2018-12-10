Xiaomi випустила ще один годинник з прозорим механізмом

Компанія Xiaomi у співпраці із китайським брендом CIGA Design випустили ще одну модель годинника з прозорим механізмом. Новий механічний годинник має назву CIGA Design Mechanical Watch Z Series.

Про це пише gagadget.com.

Новий годинник має міцний корпус з нержавіючої сталі. Спереду і ззаду – скло товщиною 1,2 мм з штучного сапфіра. Годинник працює на механізмі Sea-Gull ST2553JK.

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Аксесуар доступний у трьох кольорах: чорний, синій і червоний. Годинник отримав захист від води, який передбачає занурення на глибину до 30 метрів (3 АТМ).

CIGA Design Mechanical Watch Z Series можна замовити за 999 юанів (близько 4 тисячі гривень).

Годинник отримав цікавий дизайн

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