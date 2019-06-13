Xiaomi випустила смарт-годинник з фішками як у найновішого Apple Watch

Компанія Xiaomi спільно із Huami представила новий розумний годинник під назвою Amazfit Health Watch. Продукт орієнтований на здоров’я користувачів.

Як пише Gsmarena новинка отримала 1,28-дюймовий кольоровий екран квадратної форми, з роздільною здатністю 176x176 пікселів.

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Amazfit Health Watch оснащений чіпсетом Huangshan No.1 (MHS001) – перший в світі процесор для натільних пристроїв, інтегрований з нейронною мережею.

Фішки як у Apple Watch 2. Amazfit Health Watch отримав модуль NB-IoT, завдяки чому годинник може повідомляти надзвичайні події (низька частота серцевих скорочень, моніторинг PPG, миготлива аритмія і навіть може визначати падіння). Таку ж функцію має Apple Watch 4. За відгуками користувачів, функція врятувала не одне життя.

Навіть ззовні новинка нагадує Apple Watch

Ще одна перевага, яка раніше була лише у найсвіжішої версії смарт-годинника Apple, це електрокардіограма. Тепер цю функцію має і Amazfit Health Watch. Він вимірює ЕКГ за 60 секунд і зберігає 60 даних ЕКГ локально.

Ємність батареї становить 200 мАг. Як запевнив розробник, годинник може пропрацювати на одному заряді до 7 днів.

Ціна. Amazfit Health Watch оцінений у 100 доларів (близько 2 700 гривень). Продаж почнеться вже цього місяця.

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